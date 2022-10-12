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Российские ракеты на протяжении двух дней уничтожили практически все намеченные цели, обойдя украинскую ПВО. Депутат Госдумы, генерал Андрей Гурулев заявил, что результат оказался впечатляющим, так как американские разведывательные службы «проморгали» планы ВС РФ.

Он также отметил, что Киев зря рассчитывает, что у России закончились ракеты. В настоящий момент боезаряды готовятся к запуску, поэтому операция по уничтожению критической инфраструктуры ВСУ продолжится в ближайшее время.

«Сейчас проводится расчет боеприпасов, необходимых для поражения. Все необходимые цели будут постепенно уничтожаться, нужен крайне четкий холодный расчет, а спешка нужна только при ловле блох, здесь совершенно не требуется», – заявил генерал.

Удары, наносимые ВС РФ 10 и 11 октября фактически разрушили логистику украинской армии. Кроме того, они застали врасплох американские спецслужбы и нарушили процесс управления подразделениями ВСУ.

Напомним, ранее военный эксперт Юрий Подоляка сообщил о существенном снижении активности украинских войск на всех направлениях. В числе причин названы распутица из-за осенних дождей и прибытие на фронт российского подкрепления.

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