На Украине осень входит в свои права и в зоне боевых действий начинаются грязь и распутица. Из-за этого активность наступательных действий ВСУ медленно, но уверенно падает. У бойцов, которые пытаются идти по липкой глинистой почве, на ногах появляются такие «лапти», что дальше двигаться совершенно не хочется, рассказал военный эксперт и блогер Юрий Подоляка.

Он сообщил, что на Угледарском направлении готовящееся наступление Киева сорвалось, так как российские ВС получили подкрепление, а на Запорожском возникла «гробовая тишина».

ВСУ предпринимают попытки наступать на Херсон, но и там у них получается все очень плохо. Каждая атака с применением бронетехники наталкивается на ураганный огонь артиллерии и боевикам приходится бежать на исходные позиции. Причем добегают до них далеко не все.