Германия провела испытания лазерного демонстратора, разработанного компанией Rheinmetall для борьбы с беспилотными аппаратами. Установку использовали на фрегате ВМС ФРГ Sachsen.

Сообщается, что в ходе маневров лазер успешно уничтожил беспилотные аппараты, летевшие на малом и сверхмалом расстоянии от боевого корабля. Кроме того, разработчики утверждают, что установка способна атаковать и топить катера потенциального противника.

Мощность лазера составляет 20 Вт. Он обеспечивает высокую фокусировку луча, что позволяет сбивать БПЛА с небольшой дистанции. Доктор Маркус Юнг, который курирует сектор разработки лазерного оружия в компании Rheinmetall, заявил, что испытания закончатся только в 2023 году. Хотя уже сейчас видно, что демонстраторы полностью отвечают заявленным характеристикам.

Напомним, что сразу после удачных испытаний немецкого лазера бывший посол Украины в Берлине Мельник потребовал передать это оружие Киеву.