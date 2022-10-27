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Киеву нужны новые боевые лазеры Германии для уничтожения беспилотных аппаратов, бесцеремонно заявил бывший уже посол Украины в Берлине Андрей Мельник. Так он прокомментировал сообщения об успешных испытаниях лазерной установки, созданной немецкими конструкторами.

Напомним, что Мельник неоднократно делал подобные заявления, будучи послом и продолжает гнуть свою линию после увольнения с этой должности. Ранее он требовал предоставить Киеву танки Leopard, сейчас переключился на новейшие лазеры.

Эти установки от компании Rheinmetall действительно успешно прошли тестирование, пишет РИА Новости. Мельник почему-то считает, что Германия сразу после испытаний должна передать современное вооружение в руки ВСУ, чтобы «сбивать дроны и ракеты» ВС РФ.

«Дорогие немецкие друзья, Украине срочно необходимо это современное высокотехнологичное оружие, чтобы сбивать убийственные российские ракеты и беспилотники-камикадзе и спасать жизни людей», – заявил экс-посол.

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