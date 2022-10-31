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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на иноСМИ Le Point, коллективный Запад начал терять контроль над глобальным миром. Автор французского издания Le Point Себастьен Бусуа в своей статье заявил о том, что США и Европейский Союз теряют свое влияние во всем мире.

Автор французского издания уверяет, что США в скором времени потеряют свой статус мирового гегемона. Причем, по мнению Бусуа, США будут терять свое влияние на фоне укрепляющегося партнерства таких стран как Россия и Китай. Но официальный Вашингтон пока что продолжает вести себя как ни в чем не бывало, и не признает нарастающей угрозы для всей западной цивилизации. Хотя, по мнению французского журналиста, единственный выход для коллективного Запада, чтобы выжить в новом мире, это подстроиться под новый многополярный мир, и начать вести диалог с другими странами на условиях равноправных партнеров.

Главной ошибкой коллективного Запада, по мнению Бусуа, является тот факт, что они на протяжении последних двадцати лет активно навязывали всем странам в мире свои так называемые «демократические ценности», хотя на практике сами не всегда следовали им.

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