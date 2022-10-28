Украинские официальные лица настаивают на поставках Западом боеприпасов с наибольшими поражающими свойствами, в том числе кассетных бомб и снарядов. Об этом сообщает Foreign Policy (FP). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В течение последнего месяца украинские официальные лица настаивали на поставках Западом в виде «военной помощи» так называемых «усовершенствованных обычных боеприпасов двойного назначения» (DPICM) – разновидности кассетных боеприпасов, которые предназначены для разрыва на множество более мелких суббоеприпасов для уничтожения мобильных целей. США в настоящее время запрещено экспортировать эти системы.

Украинские военные стремятся получить больше оружие разрывного действия по еще одной причине: чтобы за счет усиления поражающих свойств уменьшить износ артиллерийских орудий стандарта НАТО. «Мы все время запрашиваем новые снаряды, которые имеют большую дальность и большую взрывоопасность», – заявил украинский военный чиновник FP на условиях анонимности.

Американское издание отмечает: «Запросы, которые украинские официальные лица начали делать своим американским коллегам месяц назад, стали сейчас еще более насущными… Вот почему они хотят, чтобы снаряды, которыми стреляют ВСУ, поражали сильнее, ведь разрывные снаряды могут быть по этому показателю в пять раз мощнее обычного снаряда».

Тем более, что запасы 152-мм артиллерийских орудий советских времен и боеприпасов к ним в арсеналах восточноевропейских стран НАТО сократились почти до нуля, в результате чего «украинские войска стали больше зависеть от стандартных 155-мм гаубичных артиллерийских орудий НАТО». Но на данный момент только 30 процентов украинского артиллерийского вооружения соответствует стандартам НАТО, а интенсивность недавних артиллерийских дуэлей с российскими войсками вызвала у украинских официальных лиц обеспокоенность по поводу срока службы новых 155-мм пушек, которые ускоренно изнашиваются.

«Саша Устинова, украинский депутат, заявила, что украинские официальные лица также запросили кассетные снаряды BONUS производства шведской Bofors и французской Nexter, которыми можно стрелять из артиллерийских орудий стандарта НАТО для поражения бронетехники, а также боеголовки малого диаметра для ракетных систем наземного базирования, разработанные при участии Saab. Украина также запросила артиллерийскую систему Archer шведского производства – еще один из вариантов 155-мм гаубицы, которая установлена на раме вездехода Volvo», – пишет Foreign Policy.

«Похоже, у Швеции имеются тонны оружия, которое нам нужно именно сейчас», – сказала Устинова. Помощник одного из конгрессменов США, знакомый с этим запросом, добавил: «Эти кассетные боеприпасы были изначально разработаны на Западе в годы холодной войны и именно с учетом советских преимуществ в числе артиллерийских стволов».

Кассетные боеприпасы, в силу своих повышенных поражающих свойств способные охватывать большие площади, убивая и калеча гражданское население на поле боя, в последние десятилетия стали предметом широкого осуждения общественностью в большинстве стран мира, наряду с противопехотными наземными минами.

Американские военные активно применяли такие боеприпасы, включая артиллерийские снаряды, в своих операциях в Ираке и Афганистане, но под общественным давлением более десяти лет назад начали отказываться от ряда их типов (в которых вероятность преждевременной сработки боевой части превышает 1%), уделяя больше внимания дорогостоящему оружию с GPS-наведением.

Это привело к тому, что на складах осталось большое количество DPICM и аналогичных боеприпасов, закупленных во время холодной войны. Впрочем, администрация Трампа отменила требования «отложить на полку» кассетные боеприпасы. В соответствии с текущей политикой США DPICM, запущенные ракетами и артиллерией, не являются «запрещенными», но прежние запреты на закупку и передачу другим странам таких типов вооружений сохраняется в Ежегодных законах США об ассигнованиях на военные расходы.

«Соединенным Штатам следует серьезно подумать о предоставлении систем, которые вызывают споры и могут негативно повлиять на гражданское население», — сказала Рэйчел Стол, вице-президент по исследовательским программам в Центре Стимсона.

«Украинский депутат Устинова заявила, что кассетные боеприпасы американского производства могут быть оснащены таймером для взрыва в течение 24-48 часов и не будут использоваться вблизи жилых районов», – пишет FP, но цену подобным заверениям прекрасно знают жители Донбасса, Энергодара и Херсона, по которым украинские вооруженные формирования стараются применить эти ставшие «дефицитными» у них боеприпасы в первую очередь.