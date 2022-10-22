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Губернатор Александр Беглов ранее сообщал о том, что фонд «Победа» возьмет на себя ответственность за закупку снаряжения для мобилизованных. Журналисты направили в организацию запрос. Однако там их вопросы о деятельности фонда проигнорировали.

«Мы сейчас открываем там специальный счет для оказания поддержки нашим воинам, которые идут служить. И естественно, я бы хотел обратиться к бизнесу и ко всем гражданам. Номер счета, номер телефона, по которым можно обратиться в фонд “Победа”, передать какие-то средства для того, чтобы закупить необходимое оборудование, снаряжение, ну и другое. Потому что хотелось бы, чтобы кроме стандарта еще и дополнения какие-то для наших ребят были»,сообщал градоначальник.

Представители СМИ хотели поинтересоваться у фонда, как обстоят дела с помощью мобилизованным гражданам. Специалист горячей линии не смог ответить на вопросы журналистов, равно как и представитель организации. После неудачи журналисты направили запрос на почту, однако там письмо проигнорировали. Дальнейшие попытки выяснить информацию ни к чему не привели. На звонки и сообщения в мессенджерах специалисты не отвечали.

Ранее в СМИ проявилась информация о том, что мобилизованным петербуржцам в Севастополе помогала волонтерская организация «Мы вместе — Севастополь». Именно они, а не «Победа», предоставляли помощь гражданам. После этих новостей вопросов к организации стало еще больше. Наиболее вероятно, распиаренный администрацией Александра Беглова фонд не справляется со своими обязанностями.

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