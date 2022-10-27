Из недавно опубликованных видеосъемок с мест подрыва газопровода «Северный поток» независимые эксперты сходятся в одном мнении: для этой диверсии применялись устройства направленного взрыва, установленные снаружи. Об этом пишет шведское издание Expressen, которое первым обнародовало кадры подводных съемок с мест взрывов. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Швеция проводит официальное совместное расследование с Польшей и Германией, из которого демонстративно была исключена Россия, несмотря на ее просьбы об участии. Помимо этого, Швеция заявила, что «временно» засекречивает результаты расследования по соображениям «национальной безопасности».

В то же время, когда появились первые изображения взорванных газопроводов на дне Балтийского моря, их проанализировали независимые военные эксперты, чтобы попытаться составить представление о том, как могла произойти эта диверсия.

«Совершенно очевидно, что за этим стоит государство, а не террористическая группировка», – говорит Чак Пфаррер, бывший боец и командир «морских котиков» – элитного отряда спецназа США SEAL Team Six. Одной из миссий, которую его группа часто практиковала, была именно диверсия в различных формах.

Посмотрев отснятый материал, Чак Пфаррер отмечает, что есть много признаков того, что диверсия могла быть совершена группой боевых пловцов, которые заложили взрывчатку полукругом поверху трубы. В этом случае, по его словам, заряды способны сосредоточить взрывную силу прямо вниз, что усиливается давлением воды.

«Это стандартная процедура, которую мы практиковали много раз, она может дать очень чистый и ровный срез, как если бы его отрезали ножом. Заряды взрывчатого вещества при этом, скорее всего, были точно рассчитаны по силе, а также по времени, чтобы диверсанты успели уйти за много миль от места взрывов. Я сам, например, никогда не использовал настройку времени более 48 часов», – рассказал Пфаррер.

По его словам, если был применен этот подход, ответственные лица имели доступ ко всем данным о размерах, форме и прочности газопровода, а затем к сборным зарядам в точности правильной формы для установки их поверх трубы. То есть это была «очень продвинутая военная миссия, которая требовала больших ресурсов и технологий».

Но даже если за этим стоит какое-либо государство, только небольшая группа лиц может точно знать, что и как было сделано. «Маловероятно, чтобы даже экипаж подводной лодки, переправившей туда отряд диверсантов, знал о цели их миссии», – поясняет Пфаррер.

Кроме того, он указал: «При наличии соответствующей экспертизы анализ частиц с места взрыва способен точно показать, какие именно взрывчатые вещества были использованы, и, скорее всего, можно будет установить их происхождение».

Стефан Йонссон, профессор материаловедения Королевского технологического института (KTH) в Стокгольме, по запросу Expressen также просмотрел изображения взорванной трубы газопровода. Он также обратил основное внимание на очень ровные поверхности среза, что может соответствовать направленному взрыву того типа, который описывает Чак Пфаррер.

«Для стали, используемой для трубопроводов, можно было бы ожидать появления трещин и деформации материала, но чистые и ровные разрывы поперек всех слоев трубы, которые не показывают никакой деформации, является ненормальным явлением. Этому есть только одно объяснение: четко направленная сила взрыва, которая приводит к очень высокой скорости деформации», – считает Йонссон.

Он также напомнил: труба в «Северном потоке» в поперечном сечении – это отнюдь не однородный массив стального проката. Сверху у ней имеется внешняя оболочка из железобетона толщиной 11 сантиметров, затем идут три очень тонких слоя из материалов антикоррозийной обработки и, наконец, сама стальная труба – на разных участках она с толщиной стенок от 22 до 42 миллиметров. Вся труба в целом имеет внешний диаметр 1,4 метра.

Третьим экспертом, изучавшим изображения, был бывший шведский военный взрывник Патрик Хюльтерстрём, который сейчас работает научным сотрудником в Академии обороны. Как и Чак Пфаррер, он говорит, что направленный взрыв – вполне стандартный метод взрывных работ как в гражданских, так и в военных целях, и что эту операцию можно выполнять с предельной точностью.

В то же время Хюльтерстрем не считает, что это операция, требующая обязательного участия подготовленных боевых водолазов. По его мнению, это вполне могло быть осуществлено с помощью одиночного корабля с нужным оборудованием, включая подводные беспилотные аппараты.

По словам Патрика Хюльтерстрёма, на видео с места взрыва показано нечто, похожее на большую воронку на морском дне. Это может указывать на то, что рядом с трубой был размещен и сработал крупный заряд взрывчатого вещества.

Следует учитывать, что при прокладке газопровода на дне моря был обеспечен коридор для защиты труб от возможных морских мин – по 25 метров с каждой стороны. Кроме того, анализы при испытании надежности трубы для «Северного потока» показали, что она способна выдержать детонацию заряда в 2000 кг взрывчатки на удалении в 12 метров – согласно официальным документам Nord Stream.

«Чтобы иметь получившийся на изображениях эффект, заряд должен был находиться очень близко к трубе. Например, погружные бомбы, используемые при охоте за подводными лодками, должны в основном попасть в корпус, чтобы иметь успех», – отмечает Хюльтерстрём.

В статье Expressen тщательно обходится вопрос о том, какое государство могло осуществить диверсию на «Северном потоке». Но что совершенно точно отвергли эксперты – это версию о том, что подрывной заряд поступил изнутри самой газовой линии (например, с помощью капсулы, используемой для очистки и осмотра трубопроводов). Эта версия чаще всего звучала в широкой пропагандистской кампании в западных СМИ по поводу того, что «только сама Россия» могла технически сделать подобное для инсценировки диверсии, чтобы тем самым якобы «оказать давление на Европу в вопросе военной помощи Украине» (и стараясь ни в коем случае не упоминать, что того же самого можно, при таком желании, добиться простым «перекрытием вентиля», сохранив источник поступления многомиллиардных доходов в целости на будущее).