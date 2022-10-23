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По заявлению военного эксперта Владимира Евсеева, киевский режим окажется в тяжелой ситуации в результате частичной мобилизации в Российской Федерации. Специалист отметил, что подготовка новых бойцов проходит недалеко от линии фронта, за счет чего должен произойти переломный момент в ходе СВО.

Он отметил, что российское руководство не имеет намерений «затыкать дыры» новыми мобилизованными. Ведь если бы такое происходило, то среди них было бы много погибших. Единственно, когда новые мобилизованные попадают на линию боевых действий – это в случае больших потерь в передовых военных частях.

По убеждению Евсеева, увеличение военной техники и живой силы в пехотных подразделениях вооруженных сил Российской Федерации позволит нашей армии проводить наступательные действия на больших участках фронта уже со следующего месяца.

Эксперт сообщил, что вооруженные силы Украины забросили все свои ресурсы на Херсонскую линию фронта и Харьковское направление, поэтому новоприбывшие бойцы очень подпортят планы украинского правительства.

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