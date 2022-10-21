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По итогам выступления командующего объединенной группировкой войск в российской специальной военной операции генерала Сергея Суровикина имеются все основания сделать выводы об успешном боевом применении на Украине новейшего российского истребителя Су-57, пишет в издании The EurAsian Times Виджаиндер К. Такур, бывший пилот истребителя Jaguar ВВС Индии. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«Комментарий генерала Суровикина свидетельствует о том, что Су-57 использовался как в воздушном бою, так и для нанесения ударов оружием класса «воздух-земля», и в обеих этих ролях он добился успешных попаданий по цели», – пишет Такур. По его мнению, «несмотря на сирийский боевой опыт, многие боевые возможности Су-57, вероятно, требовали проверки до начала российской СВО 24 февраля 2022 года. Поэтому использование этого истребителя Россией было осторожным».

Операционные ограничения на его использование в районе СВО (о чем в российских СМИ было объявлено в июне), по всей видимости, первоначально включали в себя только включение в тактическую информационную сеть, а затем последовали дистанционные атаки.

Западом широко распространялось мнение, что Су-57 легче обнаружить с помощью радара, чем американские истребители-невидимки, такие как F-22 Raptor и F-35 Lightning. «Возможно, характеристики малозаметности сбоку и сзади Су-57 – и не столь выдающиеся, но его малозаметность спереди довольно приличная», – отмечает индийский военный эксперт.

Он считает, что в итоге регулярно используемым вблизи границ Украины американским самолетам ДРЛО E-3 или E-8 «было бы крайне сложно» отследить Су-57, а наземные радары и системы, имеющиеся на территории Украины, попросту не в состоянии его обнаружить, особенно в режиме «лобовой атаки». В результате Су-57 вполне мог легко подлететь на дальность стрельбы, оставаясь полностью незамеченным.

Генерал Суровикин намекнул, что Су-57 успешно сбил воздушного противника, и эксперт EurAsian Times считает, что такое вполне реально. Хотя сообщений о ближнем бое между Су-57 и украинским истребителем, а также о радиолокационном или визуальном обнаружении Су-57 в воздушном пространстве Украины не поступало, но для осуществления российским истребителем дальних атак имелось несколько возможностей.

Для ведения воздушного боя воздух-воздух Су-57 оснащен ракетой дальнего действия Р-37М (дальность полета – до 300 км), а также ракетой средней дальности К-77М (дальность – до 190 км). Обе ракеты используют сдвоенные импульсные двигатели и, следовательно, способны значительно ускоряться к концу атаки, из-за чего самолету противника сложно уклониться от захвата. Не менее важно то, что они используют активные самонаводящиеся ГСН AESA для конечного наведения.

«Можно с уверенностью предположить, что в Украине Россия применила только то оружие класса «воздух-поверхность» со значительной дальностью поражения, которое было принято для размещения во внутреннем бомбоотсеке Су-57. Иначе внешний носитель вооружения сделал бы Су-57 видимым для ДРЛО США как, скажем, Су-35», – отмечает Такур.

Но выбор оружия и при этом весьма широк, он мог включать, в частности, противорадиолокационную ракету Х-58УШКЭ дальностью до 245 км и/или крылатую ракету-невидимку Х-59МК2 с дальностью полета 285 км, типа «выстрелил-забыл», которая может эксплуатироваться даже при малой освещенности на любой местности и в любое время года.

Наконец, летая в составе бортовой тактической сети, Су-57 способен обнаруживать излучения радаров ПВО Украины и обмениваться сводной картинкой и наземным управлением для поражения активных радаров противника в реальном времени.

«Россия, вероятно, удовлетворена показанными характеристиками Су-57. При этом совсем неясно, ограничили ли хоть как-то санкции США ее способность производить этот истребитель», – заключает Такур.

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