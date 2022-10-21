Как сообщает РИА Новости, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не теряет надежды на то, что в обозримом будущем может состояться личная встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Такое заявление Эрдогана было сделано после его телефонного звонка своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

После этого разговора по телефону президент Турции сообщил, что у него сформировалось мнение, что украинский президент выразил желание разрешить конфликт. Поэтому он думает, что Зеленский не будет препятствовать личной встречи с президентом Российской Федерации.

Турецкий лидер выразил надежду, что, возможно, уже в обозримом будущем сложатся обстоятельства, которые позволят провести встречу Путина и Зеленского, которая сможет стать первым шагом к мирному решению конфликта.

Ранее уже сообщалось, что Эрдоган уверен, что российский президент готов разговаривать с украинской стороной по вопросу мирного урегулирования сложившегося конфликта.