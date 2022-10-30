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Как сообщает «Московский Комсомолец», Владимир Константинов, занимающий пост главы крымского парламента, заявил, что завершение специальной военной операции должно быть отпраздновано в Одессе и в Киеве. Константинов объясняет свое заявление следующим образом, это необходимо сделать, чтобы для нашей страны и нашего народа больше не было угрозы со стороны нацизма.

Такого же мнения придерживается и известный военный аналитик Алексей Леонков, занимающий должность редактора журнала «Арсенал Отечества». По его мнению взятие Одессы под свой контроль будет в полной мере соответствовать стратегическим планам Российской Федерации.

Как заявил Леонков, специальная военная операция должна выполнить три главные стратегические цели, чтобы Россия смогла считать ее успешно завершенной. Первое – это обеспечение сухопутного коридора для Республики Крым. Второе – это создание сухопутного коридора для Приднестровья. Именно поэтому необходимо будет брать под контроль такие города, как Николаев и Одессу. И третье – это выход Российской Федерации на границы с Венгрией.

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