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На должность командующего объединенной группой войск в зоне СВО назначено генерала Сергея Суровикина. В свою очередь военным экспертом Яковом Кедми было высказано мнение, что создание единого командования значительно улучшит эффективность выполнения боевых задач армией РФ.

По мнению эксперта, наличие единого командира повысит эффективность. Под единым командованием намного легче осуществлять планирование ведения боев, координаций, принятий единых решений. «Ситуации, когда армия не успевает среагировать на происшествие на каком-либо участке фронта, просто не произойдет», подчеркнул Кедми.

Он также отметил, что Сергей Суровикин имеет большой опыт ведения боевых действий во всевозможных трудных ситуациях. Ведь основной задачей командира является оперативная оценка ситуации и принятие правильных решений. Кедми уверен, что Суровикин является сторонником активных действий. И у таких командиров, по мнению эксперта, во время военных действий есть преимущество.

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