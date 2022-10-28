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Портал «Русская весна» показал видеозапись вылета на боевое задание российского вертолета Ми-35. На кадрах продемонстрировал взлет винтокрылой машины с полевого аэродрома, а также полет к позициям противника на предельно малой высоте.

Военные корреспонденты пояснили, что подобные вылеты являются весьма сложной задачей, поэтому ее выполнение осуществляется только хорошо обученными пилотами, имеющими большой опыт.

На видео также показано, как экипаж вертолета отстреливает боекомплект и уничтожает замаскированный командный пункт противника. Военкоры отмечают, что Ми-35 также успешно поражает бронетехнику ВСУ, наносит удары по опорным пунктам, скоплениям живой силы.

Напомним, что ранее сообщалось об истребителях и вертолетах ВКС, атакующих ВСУ с небольших высот и успешно избегающих атак ПВО.

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