Британское издание пишет о том, что удары России по объектам инфраструктуры Украины вполне компетентны и эффективны.

Данные удары начали наноситься непосредственно после диверсии на Крымском мосту. Недавно президент Украины заявил о том, что около трети всей энергосетей страны уже разрушены.

Специалисты говорят о том, что российские удары продуманы и точны. Вероятно, они готовились вместе с профессионалами из сферы энергетического сектора.

Запад пытается помочь Украине поставляя свои трансформаторы, однако их применение на Украине невозможно, так как Киев все еще использует советскую систему напряжения.

Сейчас Украина умоляет западные страны производить их заказы на определенное оборудование вне очереди в связи со сложившейся ситуацией.