Как сообщает РИА Новости со ссылкой на британское издание The Sun, глава министерства финансов Великобритании в отставке Риши Сунак встретился с бывшим премьером страны Борисом Джонсоном. В ходе совместной беседы Сунак смог объяснить Джонсону, что его повторное возвращение на пост премьера будет настоящей катастрофой для консерваторов.

Британское издание Telegraph уже публиковало материалы, что Джонсон и Сунак уже встречались ранее, однако предыдущие встречи не увенчались успехом и стороны не смогли прийти к единой позиции. А вот телевизионный канал Sky News поделился информацией, что Борис Джонсон не намерен выдвигать свою кандидатуру на пост премьера.

По данным издания The Sun, Джонсон настаивал, что старая команда может добиться успеха на выборах и исправить сложившуюся ситуацию в стране. Однако Риши Сунак объяснил бывшему премьеру, что такое развитие ситуации приведет Консервативную партию к ужасным последствиям, которые могут стать настоящей катастрофой в дальнейшем.