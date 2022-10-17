В центре Киева 17 октября снова звучали взрывы, сообщает портал «Русская весна». Отмечается, что российские ВС нанесли удары по транспортной инфраструктуре города с использованием беспилотников «Герань-2».

Уже получено подтверждение из украинской столицы. Мэр Виталий Кличко заявил, что поражено два объекта городской инфраструктуры. О каких именно целях идет речь, он уточнять не стал. Позже стало известно, что дроны-камикадзе атаковали здание “Укрэнерго”, которое находится в непосредственной близости от железнодорожного вокзала. Эту информацию предоставил портал “Украина.ру”

Кроме того, около 3 часов ночи воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Сейчас известно об ударах с применением дронов-камикадзе и ракет по Запорожью и Николаеву. Там также поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры. Кроме того, уничтожен пункт размещения боевиков ВСУ. В Киеве, по предварительной информации, барражирующие боеприпасы атаковали железнодорожный вокзал.