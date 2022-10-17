Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В центре Киева 17 октября снова звучали взрывы, сообщает портал «Русская весна». Отмечается, что российские ВС нанесли удары по транспортной инфраструктуре города с использованием беспилотников «Герань-2».

Уже получено подтверждение из украинской столицы. Мэр Виталий Кличко заявил, что поражено два объекта городской инфраструктуры. О каких именно целях идет речь, он уточнять не стал. Позже стало известно, что дроны-камикадзе атаковали здание “Укрэнерго”, которое находится в непосредственной близости от железнодорожного вокзала. Эту информацию предоставил портал “Украина.ру”

Кроме того, около 3 часов ночи воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Сейчас известно об ударах с применением дронов-камикадзе и ракет по Запорожью и Николаеву. Там также поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры. Кроме того, уничтожен пункт размещения боевиков ВСУ. В Киеве, по предварительной информации, барражирующие боеприпасы атаковали железнодорожный вокзал.

Вам может понравиться

СП: В сражение за Бахмут брошены лучшие силы российской армии

В настоящий момент продолжается битва за Артемовск, который является стратегически важным городом Донбасса. Он открывает возможность существенно усилить оборону Лисичанска и Северодонецка, а также создать плацдармы для восстановления контроля над

В Харьковской области находилось не менее 100 иностранных наёмников

Действующие офицеры Великобритании, США и Польши участвуют в военном конфликте между Россией и Украиной. Об этом рассказал попавший в плен разведчик ВСУ – сообщает РИА “Новости”. Виктор Бережной – так

Ходаковский рассказал о ситуации в зоне СВО и о том, изменят ли ситуацию мобилизованные

Мобилизованные россияне сейчас поступают в распоряжение «потрепанных» в боях частей. На передовую их пока не отправляют, давая возможность привыкнуть к «боевому режиму» в оборонительных порядках ВС РФ, рассказал командир батальона