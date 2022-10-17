17 октября Киев вновь содрогнулся от мощных взрывов. ВС РФ задействовали для ударов по инфраструктуре дроны-камикадзе Shahed-136, которые вновь как нож в масло вошли в зону действия украинской ПВО, пишет «Военное дело».

Авторы ссылаются на местных жителей, слышавших взрывы в районе железнодорожного вокзала, а также на мэра Киева Виталия Кличко, подтвердившего атаку беспилотных аппаратов.

Известно, что дроны поразили сразу несколько объектов, на которых начались пожары. В некоторых районах Киева видны столбы дыма, свидетельствующие о точных ударах. Боевики теробороны предпринимали попытки стрелять по дронам-камикадзе из автоматов, но попасть по ним не удалось.

Воздушная тревога была объявлена почти по всей территории Украины, не исключено, что удары были нанесены и по другим регионам.