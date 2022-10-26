Как сообщают военные корреспонденты издания «Русская весна», танкисты Первой Славянской бригады НМ ДНР ведут ожесточенные бои с подразделениями вооруженных сил Украины на Донецком направлении.

Военкоры на своем Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» выложили интересное видео, где показана боевая работа танкистов из Первой Славянской бригады НМ ДНР. На кадрах видно как танкисты ведут ожесточенный бой с противником на Донецком фронте. В бою принимает участие старый проверенный танк Т-64, который был захвачен в качестве трофея.

Стоит отметить, что у танкистов из Первой Славянской бригады НМ ДНР накоплен огромный боевой опыт, который в условиях проведения специальной военной операции помогает наносить точные удары по слабым местам противника.

Напомним, что 19 октября президентом Российской Федерации был объявлен указ о введении с 20 октября военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.