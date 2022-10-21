При слове таракан у любого человека возникает отвращение. И в этом нет ничего удивительного, ведь на борьбу с этими надоедливыми насекомыми человечество тратит кучу средств, сил и времени. В свою очередь, тараканы все время приспосабливаются к новым условиям и обходят стороной все ловушки. Чтобы избавится от тараканов, люди применяют аэрозоли, мелки, различные липкие ловушки, всевозможные народные средства. И, в большинстве случаев, все это оказывается бесполезным.

В борьбу с тараканами вступил специалист в области ИИ Ильдар Рахматулин, который работает в эдинбургском университете Хериот-Уотт. Изобретатель на основе искусственного интеллекта смог создать специальный лазер, который является эффективным средством в борьбе с тараканами. Данная разработка была освещена в журнале Oriental Insects. Однако, по словам ученого, данный лазер не подойдет для использования в домашних целях, так как он может привести к серьезному повреждению органов зрения людей и животных, проживающих в доме.