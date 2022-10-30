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На Угледарском направлении вооруженные силы РФ сейчас проводят широкомасштабные наступательные действия. Для того, чтобы удержать позиции на данном участке фронта, президент Украины решил отправить туда все свои резервы.

Сегодня, 30 октября, появилась информация о том, что российские военные на многих направлениях перешли в контрнаступление. Наиболее ожесточенные бои сейчас идут в районе Угледара. На данном участке фронта ВСУ не смогли удержать первую оборонительную линию в районе села Павловка, которое находится всего в нескольких километрах от Угледара. Об этом сообщает издание «Свободная пресса».

Как сообщают многие источники, президент Украины приказал перебросить на Угледарский участок фронта «элитные» военные подразделения. По мнению специалистов американского Института изучения войны, подобные действия украинского президента могут негативно отразиться уже в ближайшем будущем. Элитные президентские войска вряд ли смогут остановить ВС РФ на данном участке фронта. И если армия РФ достигнет намеченных целей в районе села Мариновка и Павловка, то украинские войска окажутся в котле.

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