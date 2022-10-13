ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает издание «Ura.ru», врач-диетолог, член ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова поделилась информацией о том, что ряд продуктов питания способны уравновесить нервную систему человека и снизить уровень стрессовых состояний.

Доктор отметила, что употребление человеком шпината, цитрусовых, бананов, чаев из трав, бобовых а также натурального творога значительно снижает уровень стресса и помогает правильно работать нервной системе.

Диетолог подчеркнула, что регулярное употребление, к примеру чая из ромашки, мяты или липы, способно нормализовать в человеческом организме уровень гормона коры надпочечников – кортизола. Таким образом, нервная система человека будет находиться в уравновешенном состоянии. Также Русакова добавила, что употребление цитрусовых тоже благотворно влияет на нервную систему человека.

Помимо этого, необходимо включить в свой рацион источники магния, обладающие анти-срессовым эффектом. К ним относятся шпинат, бурый рис, бананы.

Вам может понравиться

Сержант Илья Зерщиков на протяжении суток сдерживал постоянные атаки ВСУ

Как сообщает «Комсомольская правда», сержант армии Российской Федерации сдерживал натиск врага в течение суток и смог отбить все атаки ВСУ. Сержант Зерщиков вместе с группой других десантников организовал оборону на

Украина назвала нанесение массированных ракетных ударов «фирменным стилем» недавно назначенного командующего СВО

Член разведки Минобороны Украины заявил о том, что нанесение огромного количества ракетных ударов является «почерком» нового генерала командующего СВО Суровкина. Именно Суровкин точно знает все о запуске ракет с самолета,

Два региона Украины не подвергались ракетным ударам

Как сообщает Московский Комсомолец, Российская Федерация начала массированный ракетный обстрел Украины 10 октября. Сегодня, 11 октября, ракетные удары были продолжены. По результатам вчерашнего обстрела уже можно доложить о выведенных из