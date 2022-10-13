Как сообщает издание «Ura.ru», врач-диетолог, член ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова поделилась информацией о том, что ряд продуктов питания способны уравновесить нервную систему человека и снизить уровень стрессовых состояний.

Доктор отметила, что употребление человеком шпината, цитрусовых, бананов, чаев из трав, бобовых а также натурального творога значительно снижает уровень стресса и помогает правильно работать нервной системе.

Диетолог подчеркнула, что регулярное употребление, к примеру чая из ромашки, мяты или липы, способно нормализовать в человеческом организме уровень гормона коры надпочечников – кортизола. Таким образом, нервная система человека будет находиться в уравновешенном состоянии. Также Русакова добавила, что употребление цитрусовых тоже благотворно влияет на нервную систему человека.

Помимо этого, необходимо включить в свой рацион источники магния, обладающие анти-срессовым эффектом. К ним относятся шпинат, бурый рис, бананы.