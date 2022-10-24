Читатели британского ежедневника Daily Mail высказались рядом комментариев относительно информации, что Борис Джонсон не будет выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании.

Так пользователь под ником Cynic101 отметил, что Борис Джонсон всегда действует только в собственных интересах. И отказ участвовать в предвыборной гонке за кресло премьера связан лишь с тем, что он просто не сможет заручиться поддержкой большинства однопартийцев.

«Он вышел, потому что не получил поддержки депутатов», зарезюмировал читатель с именем Validpoints4. А комментатор под ником Sidney Bung выдвинул предложение, что Джонсону необходимо ехать на Украину, так как ему там будут рады больше, чем в родной стране. «Это конец партии консерваторов, я никогда не буду голосовать за них снова», бурно отреагировал на новость пользователь powerofpictures.

О том, что Борис Джонсон не собирается баллотироваться на пост премьер-министра Великобритании сообщил британский телеканал Sky News.