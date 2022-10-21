Как сообщает РИА Новости, американский президент Джо Байден получил в свой адрес огромное количество гневных комментариев после своей критики в адрес заявления республиканцев о необходимости сокращать помощь для Украины.

Джо Байден заявил, что НАТО и США ждут большие проблемы, если объемы помощи для Украины будут уменьшены республиканцами. Напомним, что президент США так бурно отреагировал на заявление лидера оппозиции в палате представителей Кевина Маккарти, который сказал, что в случае победы на выборах его политическая сила не будет выделять Украине такие колоссальные средства.

Аудитория издания Daily Mail поддержала лидера республиканцев, а на заявление Байдена отреагировала критикой. Так читатель под ником SaltySpartan написал, что такая политика Байдена приведет США к прямому конфликту с Россией и Китаем. Также он добавил, что если НАТО продолжит так же яростно помогать Украине, то от нее в скором времени останется только пепел. Другой читатель под ником ArranLaPaul написал, что Украина могла бы оставаться нормальной демократической страной и без вступления в НАТО.