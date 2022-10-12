Как сообщает Министерство обороны Российской Федерации, военнослужащие российской армии смогли предотвратить переброску через реку Ингулец противником новых подразделений в район боевых действий. Успех этой операции обеспечило уничтожение четырех переправ ВСУ на реке Ингулец.

В военном ведомстве РФ подтвердили уничтожение четырех понтонных переправ ВСУ через Ингулец. Таким образом, потенциал для наступательных операций противника был снижен.

Также в Министерстве обороны добавили, что подразделениями ВС РФ было нанесено огневое поражение по колоннам выдвигающегося противника на Андреевском направление. Бойцы ВСУ хотели начать штурм поселков Ищенка и Костромка в Херсонской области. В результате работы артиллерии РФ было уничтожено три бронеавтомобиля, два танка, пять легковых автомобилей и не менее 90 военнослужащих ВСУ.

Также замглавы ВГА Кирилл Стремоусов заявил, что армия РФ стабилизировала военную ситуацию на фронте и регулярно наносит огневое поражение противнику на всей линии боевого соприкосновения.