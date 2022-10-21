Как сообщает Telegram-канал «Украина.ру», большая часть украинской столицы была отключена от электроснабжения местными властями. Местный житель смог снять на видео целые районы Киева, которые были погружены в абсолютную темноту.

Напомним, что киевские власти были вынуждены отключить большое количество жителей столицы от электричества, как следствие продолжающихся обстрелов армией России по целям энергетической инфраструктуры Украины. Местные власти пытаются принять меры для восстановления энергетических сетей, однако интенсивность продолжающихся ударов не позволяет сделать это в полной мере и оперативно.

Также местные жители других украинских городов начали сообщать о том, что в их населенных пунктах патрульная полиция выявляет нарушителей, которые не придерживаются экономии электроэнергии. Такие сообщения поступили из Тернополя и Полтавы. Городские власти большинства городов Украины официально попросили крупный и малый бизнес максимально снизить энергопотребление, чтобы не перегружать систему пока ее не починят.