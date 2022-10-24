Павел Янечек, экс-глава чешской газовой компании, заявил, что Европейский союз не в состоянии найти альтернативу для газа, который поставлялся из Российской Федерации. То, что сейчас газовые хранилища наполнены – это все равно недостаточное количество. А все потому, что большая часть хранилищ не опустошается полностью по техническим условиям.

Янечек отметил, что газ является стратегическим сырьем. И за его отсутствие Чешской Республике возможно придется пожертвовать целостностью. Он подчеркнул, что газ из Норвегии и СПГ из США не смогут компенсировать газ, поставляемый из России.

На информацию из масс-медиа о том, что цены на газ падают, поэтому можно будет прожить и без российского энергоресурса, Павел Янечек отреагировал негативно. Он объяснил, что такие заявления являются пустышками для «замыливания» глаз.

Дело в том, что сжиженный природный газ (СПГ), находящийся в танкерах, стоящих возле Европы, попросту некуда будет отгружать. А все потому, что сжиженный природный газ и газ, поставляемый из РФ – это разного типа газы. У СПГ отсутствует связующая инфраструктура. Именно в этом и заключается главная проблема.