Как сообщает ТАСС, известный военный эксперт и по совместительству редактор издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал о главном отличии российского противовоздушного комплекса «Бук-М3» от норвежского зенитно-ракетного комплекса NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System). По его мнению, российский ЗРК «Бук» уже давно доказал свою эффективность в реальных боевых условиях, в отличие от норвежского комплекса.

Военный эксперт объяснил, что «Бук-М3» уже давно применяется в реальных боевых условиях на поле боя, а достоверных фактов успешного применения ЗРК NASAMS пока что еще нет. Поэтому сравнение этих двух ЗРК только по заявленным техническим характеристикам будет совершенно не корректным. Если и сравнивать эти две системы ПВО, то только в условиях реального общевойскового боя, добавил Леонков.

Алексей Леонков приводит такой пример, что ЗРК «Бук-М3» на поле боя работал в паре с ЗРК «Тор», который рассчитан на поражение воздушных целей на малой дистанции, и продемонстрировал великолепные результаты по отражению массированных атак противника с воздуха.