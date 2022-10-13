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Издание РИА Новости, ссылаясь на британский ежедневник The Guardian, сообщает, что популярный телеканал Channel 4 купил картину для своего телешоу, автором которой является Адольф Гитлер.

Картина была приобретена для съемок популярного шоу Art Trouble. Во время шоу зрители должны будут определиться нужно ли ведущему Джимми Карру уничтожить полотно при помощи огнемета. Сейчас идут съемки последнего сезона шоу, для которого телеканал приобрел несколько картин, авторами которых являются очень «сомнительные» личности.

Так, например, были приобретены работы Пабло Пикассо, сексуального маньяка Эрика Гилла и осужденного бывшего ведущего телеканала Би-би-си Рольфа Хариса.

По задумке авторов телешоу, зрители должны будут ответить на один вопрос, можно ли рассматривать произведение искусства отдельно от его автора. Если ответ будет отрицательным, то зрителям будет предложено несколько вариантов уничтожения картины.

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