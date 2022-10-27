Как сообщает издание «Свободная пресса», киевские власти под чутким руководством со стороны британской разведки MI-6 разрабатывают новую стратегию для победы над Российской Федерацией. Журналисты издания отмечают, что киевские власти загнали сами себя в патовую ситуацию: вооруженные силы Украины не могут одержать уверенную победу на поле боя, но при этом Зеленский объявил, что не собирается вести мирные переговоры с Россией и будет биться до последнего.

А потому кураторы Украины из Западных стран начали думать, как можно выбраться из такой ситуации. Как результат, несколько украинских Telegram-каналов сообщили о том, что в Офисе президента Украины уже придумали новую стратегию, которая по их уверениям поможет добиться победы над Россией.

Зеленский решил дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Россию изнутри, а также добиться нанесения военного поражения на узком участке фронта. Для достижения первой цели, украинской стороной было создано огромное количество «патриотических» российских Telegram-каналов, которые объединили в одну структуру под управлением Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины. А, как всем известно, ЦИПсО работает под чутким руководством британской разведки MI-6.