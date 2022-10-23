Как сообщает американское издание The New Yorker, военные Соединенных Штатов Америки помогают командованию вооруженных сил Украины планировать все последние военные операции, которые были реализованы на фронте против российских сил.

Американское еженедельное издание опубликовало данные, что британские и американские военные специалисты занимались планированием наступательных действий украинской армии в Харьковской области. Сам план был детально проработан военными двух стран еще летом, которые находились на одной из военных баз в Европе.

Первоначальная задумка британцев с американцами заключалась в широкомасштабной атаке на город Херсон. Однако от этого плана пришлось отказаться. Западными специалистами были проведены командно-штабные учения, чтобы смоделировать данную ситуацию. По их результатам, оказалось, что ВСУ понесут очень большие потери в живой силе и бронетехнике. Именно поэтому британцы вместе с американцами разработали новый план с наступлением на Харьковском фронте, а малое наступление на юге Украине они сделали отвлекающим маневром.