Военные корреспонденты издания «Русская весна» опубликовали видеоматериал, на котором запечатлены кадры успешной работы ударных беспилотных аппаратов по военной технике киевского режима.

Ударные дроны воздушно-десантных войск Российской Федерации продолжают наносить огневое поражение по технике вооруженных сил Украины, которая располагается в степях Херсонской области.

Среди пораженных объектов военной техники противника можно выделить автомобильную колесную технику, буксируемую гаубицу «Мста-Б» и радиолокационный комплекс разведки.

Подразделения ВДВ поражают технику врага по координатам, которые они получают в режиме реального времени при помощи разведывательных беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, что с 10 октября возобновились массированные ракетные удары по объектам критической и военной инфраструктуры Украины, а также удары при помощи ударных дронов «Герань-2». По заявлению украинской стороны на сегодняшний день уже поражено около 30% энергетического сектора страны.