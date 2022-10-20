Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военные корреспонденты издания «Русская весна» опубликовали видеоматериал, на котором запечатлены кадры успешной работы ударных беспилотных аппаратов по военной технике киевского режима.

Ударные дроны воздушно-десантных войск Российской Федерации продолжают наносить огневое поражение по технике вооруженных сил Украины, которая располагается в степях Херсонской области.

Среди пораженных объектов военной техники противника можно выделить автомобильную колесную технику, буксируемую гаубицу «Мста-Б» и радиолокационный комплекс разведки.

Подразделения ВДВ поражают технику врага по координатам, которые они получают в режиме реального времени при помощи разведывательных беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, что с 10 октября возобновились массированные ракетные удары по объектам критической и военной инфраструктуры Украины, а также удары при помощи ударных дронов «Герань-2».  По заявлению украинской стороны на сегодняшний день уже поражено около 30% энергетического сектора страны.

Вам может понравиться

Укол «Пенициллина» способен уничтожить вирус HIMARS

Как сообщает издание «Свободная пресса», в войска стал поступать новый комплекс для артиллерийской разведки, который может в разы улучшить результативность контрбатарейной борьбы. Еще 15 октября была получена информация об успешном

Для защиты от киевских сил возводится так называемая «Линия Вагнера»

Как сообщает издание «Свободная пресса», по линии фронта, которая разграничивает союзные силы с вооруженными силами Украины, происходит воздвижение стационарных оборонительных сооружений или так называемой «Линии Вагнера». Достоверность информации была подтверждена

Военный специалист сообщил, что Россия меняет стратегию спецоперации и подготавливает сюрпризы для ВСУ

Специалисты отмечают, что сейчас Россия имеет возможности для подготовки, пока в состав ВСУ поступают военные, которые проходили переподготовку в Европе. Данную возможность российским солдатам стоит использовать по максимуму. Эксперт отмечает,