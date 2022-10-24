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Известная блогерша из Британии по имени Энн Хошаба поделилась со своей аудиторией информацией, каким образом можно купить брендовую одежду практически даром. На своей странице в Тик-Ток она опубликовала соответствующее видео.

Девушка рассказала своим зрителям, что на постоянной основе посещает секонд-хенды для того, чтобы сэкономить средства. Она отметила, что много раз в подобных магазинах ей удавалось приобрести различные предметы одежды а также аксессуары люксовых брендов.

Например, один из ее последних походов в секонд-хенд увенчался успешной покупкой люксовых туфель на шпильке Louboutin, за которые она отдала всего лишь 25 фунтов стерлингов. Девушка подумала, что приобретенные туфли являются репликой, однако, к своему счастью, нашла внутри коробки чек, подтверждающий оригинальность туфель. Стоит отметить, что стоимость данной модели туфель в люксовых бутиках составляет около 800 фунтов стерлингов.

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