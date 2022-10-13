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Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что российские БПЛА нанесли удары по объектам важным инфраструктурным объектам. Кадры попадания российскими ракетами и БПЛА по целям опубликованы в Телеграмм-каналах. Об этом сообщило издание «Военное дело».

Как заявил Алексей Кулеба, 13 октября Россия произвела массированную атаку по украинским объектам беспилотными летательными аппаратами «Шахед-136», которые, по мнению украинской стороны, в РФ поставляет Иран. Ранним утром Киевская область проснулась от звуков воздушной тревоги. По словам местных жителей в районе пяти утра прогремело несколько взрывов. На данный момент в местах, где произошли попадания, пожарные тушат огонь.

Напомним, что ранее российские эксперты опровергли слухи того, что Россия якобы использует иранские БПЛА «Шахед-136». За иранские дроны украинское правительство пытается выдать обломки беспилотников «Герань-2», производимые в Российской Федерации.

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