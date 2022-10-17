В ночь на 17 октября в Николаеве и Николаевской области буйным цветом расцвела «Герань». Дроны-камикадзе Shahed-136 атаковали крупное хранилище горюче-смазочных материалов.

Сразу после взрыва на территории склада вспыхнул сильный пожар, который продолжался на протяжении нескольких часов. Причем столбы пламени был виден за десятки километров.

Уже установлено, что дрон-камикадзе угодил точно в емкость с топливом, что и привело к возгоранию. Несколько сотен тонн нефтепродуктов, которые использовались украинской армией, выгорели дотла. Портал «Военное дело» опубликовал видео сильнейшего пожара в Николаеве.

Кроме того, ночью сообщалось об ударах дронами по Одессе и области. Также ранним утром ВС РФ направили барражирующие боеприпасы в Киев, где поражено несколько объектов военной инфраструктуры.