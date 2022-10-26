Российский актер Виктор Сухоруков, который снялся в популярной дилогии «Брат» и «Брат-2» дал объяснение решению режиссера Алексея Балабанова отказаться от съемок третьей части. Сухоруков отметил, что у него возникало масса идей относительно того, каким должен стать фильм «Брат-3». Он даже не единожды показывал Балабанову собственные зарисовки, описывал свое видение будущего фильма, однако получал отказ режиссера.

Актер даже стал думать, что режиссер больше видит его персонажа в будущем фильме, и сделал предложение снимать продолжение картины без его участия. Однако Балабанов ответил, что не представляет, как этот фильм можно снять без Бодрова.

Помимо этого, по словам Сухорукова, есть еще одна причина. Режиссер как-то признался актеру, что не знает нашего времени. И сейчас Виктор Сухоруков понимает, что Алексей Балабанов правильно поступил, что не стал снимать «Брат-3». «Я под этим ответом подписываюсь и вам его передаю», – зарезюмировал артист.