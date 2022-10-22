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Житель России, решил временно пожить в лесу, пока объявлена частичная мобилизация. Эту информацию сообщило издание «Московский Комсомолец». По сообщению издания, россиянин проживает в лесной зоне уже больше месяца.

Работа молодого человека связана с IT-сферой, поэтому он перешел на удаленный режим. В лесу он разбил лагерь, установил одну палатку, в которой обустроил для себя и спальное место, и кухонную зону, а во второй палатке сделал для себя рабочее место. Для удобства в работе у него есть все необходимое: солнечные батареи для подзарядки ноутбука, модем и антенна для усиления сигнала. Продуктами отшельника обеспечивает супруга, которая приезжает его навестить в это «секретное» место.

Мужчина ведет блог о своей лесной жизни, снимает видеоролики о том, как ведет быт в лесу и рассказывает своим подписчикам истории, которые приключаются с ним в лесу. А для того, чтобы комфортно перезимовать, россиянин планирует построить в лесу маленький домик.

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