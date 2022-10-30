Как сообщает РИА Новости, иноСМИ Interia выпустила материал, где было опубликовано заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Глава офиса Зеленского заявил, что российская сторона сама организовала и реализовала террористические акты в Севастопольской бухте в Крыму, чтобы у нее был повод для выхода из зерновой сделки и для шантажа западных стран.

Аудитория польского издания резко отреагировала на подобное заявление Ермака. Так, пользователь с ником fgh с сарказмом написал, что именно Россия повредила радиолокационную станцию на собственном фрегате «Макаров» и нанесла повреждения своему тральщику, решив устроить террористическую атаку на собственные корабли.

Другой читатель с ником sova написал, что русские опять решили напасть сами на себя, и добавил, что практически вся информация, которая публикуется по украинскому кризису – это сплошная ложь. Следующий комментатор с ником Wala Ukrainie задается риторическим вопросом, что снова СБУ будет заявлять, что россияне сами себя обстреливают, и добавляет, что хватит уже публиковать откровенную ложь. Резюмировал все комментарии пользователь с ником Laszlo написав, что это наглая сатанинская пропаганда украинской власти.