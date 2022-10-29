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Портал «Правда.Ру» рассказал о стратегическом беспилотном аппарате RQ-4B-40 Global Hawk, который в ночь на 29 октября появился над Черным морем. Авторы публикации ссылаются на мониторинговый сервис Flightradar24 и высказывают предположение, что американский дрон управлял атакой украинских БПЛА на Севастопольскую бухту.

Отмечается, что беспилотник поднялся в небо с американской авиабазы на Сицилии. Он добрался до нейтральных вод Черного моря и несколько часов кружил над ними, приближаясь к Севастопольский бухте на расстояние около 100 километров.

По мнению экспертов, американский дрон корректировал удары беспилотников ВСУ по бухте, а также отслеживал работу российских комплексов противовоздушной обороны.

Напомним, что ранее стало известно о закрытии доступа в бухту и приостановке движения паромов и катеров из-за атаки украинской армии.

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