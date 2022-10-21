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Американская спортсменка смешанных типов единоборств (ММА) 33-летняя Кэтлин Чукагян не смогла уложиться в необходимые нормы по весу. Так на церемонии взвешивания спортсменов, которая проводилась 21 октября в Абу-Даби, девушка встала на весы, одетая в одежду, но затем она попросила вынести ширму и разделась до нижнего белья. Однако такой поступок не помог спортсменке уложиться в необходимый вес. Она не смогла уложиться в вес 52.2 кг, который являлся лимитом, аж на целых 700 грамм.

В результате этого американка будет бороться с француженкой Манон Фирио в категории промежуточного веса. Также у нее будет высчитано 20 % ее гонорара в качестве штрафа. Турнир должен состояться в ночь с 22 на 23 октября 2022 года.

За плечами 33-летней Кэтлин Чукагян числится 18 побед и всего 4 поражения в ММА. В свою очередь Манон Фирио участвовала в 10 поединках единоборств смешанного типа и стала победительницей 9 из них.

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