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Администрация управления науки и техники в США изучает различные варианты борьбы с потеплением. Один из вариантов — это борьба с помощью геоинженерии.

Есть информация о том, что в расходы государства уже включено исследование способа охлаждения Земли с помощью аэрозолей со специальным составом. Суть способа заключается в том, что капли будут отражать солнечный свет, не позволяя ему нагревать планету.

Исследования ученых будут заключаться в их анализе состояния планеты и расчётах.

Большинство специалистов убеждено в том, что только геоинженерия способна остановить дальнейшее потепление на планете Земля.

Имеется информация ученых о том, что к концу этого столетия средняя температура на Земле может увеличиться на 4 градуса. По этой причине специалисты рассматривают множество разных способов уменьшения нагрева планеты.

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