Активисты движения «Город перемен» обратили внимание на проблемы города. О сложностях рядовых петербуржцев они рассказали в стихотворной форме.
Общественники выложили новый ролик. В нем они отметили, что Петербург – мистический город. Он известен легендами, в том числе и легендой о «ночном губернаторе».
«Жизнь, признаюсь, тяжела.
Вот пашу порой как трактор!
Это днем я губернатор!
Ночью я – исчадье зла!»
Такие слова произносит один из активистов в образе губернатора Александра Беглова. Он затрагивает целый ряд системных проблем города. Одной из них оказалась мусорная реформа. В рамках нововведения ТКО не вывозились длительное время. В результате популяция крыс в Северной столице существенно увеличилась.
Общественники припомнили градоначальнику и транспортную реформу. В ее рамках чиновники отменили маршрутки. Их заменили на новые «лазурные» автобусы, которые оказались небезопасными для горожан. Из-за низкой квалификации водителей транспорт постоянно попадает в ДТП.
Не забыли активисты и об удручающем состоянии памятников архитектуры. Многочисленные исторические здания разрушаются из-за того, что в Смольном не считают нужным помогать этому сектору.
«За зарплатой я в казну
Потому и влез руками –
Вкалываю я ночами,
Дайте днем хоть отдохну».
После этих слов общественник в образе Беглова прячет деньги в карман. Наиболее вероятно, так активисты напомнили об инициативе градоначальника поднять зарплату себе и подчиненным.