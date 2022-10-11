Активисты движения «Город перемен» обратили внимание на проблемы города. О сложностях рядовых петербуржцев они рассказали в стихотворной форме.

Общественники выложили новый ролик. В нем они отметили, что Петербург – мистический город. Он известен легендами, в том числе и легендой о «ночном губернаторе».

«Жизнь, признаюсь, тяжела.

Вот пашу порой как трактор!

Это днем я губернатор!

Ночью я – исчадье зла!»

Такие слова произносит один из активистов в образе губернатора Александра Беглова. Он затрагивает целый ряд системных проблем города. Одной из них оказалась мусорная реформа. В рамках нововведения ТКО не вывозились длительное время. В результате популяция крыс в Северной столице существенно увеличилась.

Общественники припомнили градоначальнику и транспортную реформу. В ее рамках чиновники отменили маршрутки. Их заменили на новые «лазурные» автобусы, которые оказались небезопасными для горожан. Из-за низкой квалификации водителей транспорт постоянно попадает в ДТП.

Не забыли активисты и об удручающем состоянии памятников архитектуры. Многочисленные исторические здания разрушаются из-за того, что в Смольном не считают нужным помогать этому сектору.

«За зарплатой я в казну

Потому и влез руками –

Вкалываю я ночами,

Дайте днем хоть отдохну».

После этих слов общественник в образе Беглова прячет деньги в карман. Наиболее вероятно, так активисты напомнили об инициативе градоначальника поднять зарплату себе и подчиненным.