Дополнительная помощь в размере 50 миллиардов долларов, которую Конгресс США намерен направить Украине, увеличивает общую сумму помощи Вашингтона Киеву до 12-значной цифры – 115 миллиардов долларов. Это «плохая идея», считает обозреватель американского интернет-издания «1945» (19FortyFive) Харрисон Касс. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«Почему это плохая идея? Потому что помощь США – это единственное, что поддерживает украинское сопротивление, позволяя конфликту и страданиям украинцев продолжаться, одновременно увеличивая вероятности обмена ядерными ударами», – отмечает Касс.

По его мнению, это совершенно не сопоставимо со значимостью «предмета спора», чем является «территория на востоке Украины, которая не служит стратегическим целям США, не стоит ни инвестиций США, ни риска ядерной войны».

Ожидается, что предстоящие промежуточные выборы приведут к тому, что Конгресс США будет менее склонен одобрять помощь Украине в любом запрошенном размере. Соответственно, нынешние чиновники «команды Байдена», щедро поддержавшие Украину, надеются успеть получить еще один пакет помощи до приведения к присяге новоизбранного Конгресса.

Так как окно для распределения помощи Украине в прежнем режиме наибольшего благоприятствования скоро закроется, члены Конгресса надеются протолкнуть как можно более крупный транш для Киева к законопроекту о правительственном финансировании в последней сессии действующего созыва.

Потому размер нового пакета помощи Украине составляет 50 миллиардов долларов – это значительное увеличение по сравнению с пакетом в 12 миллиардов долларов, предоставленным в прошлом месяце, и рост сразу на 77% общей суммы помощи (65 миллиардов долларов), которая уже была направлена ​​Украине ранее.

«Большая часть широкой общественности поддерживает отправку помощи Украине. Но заслуживает внимания вопрос: должны ли США оказывать Украине такую ​​большую помощь?», – ставит вопрос обозреватель 19FortyFive.

По его мнению, существует множество причин быть более сдержанными в определении суммы помощи Украине. Во-первых, у США ограниченные ресурсы и множество проблем. Такая крупная сумма может иметь большое значение для удовлетворения других приоритетов, в том числе множества насущных расходов, связанных с национальной безопасностью и даже освоением космоса.

«Хотя меня устраивает, что США поддерживают сильную армию и косвенно инвестируют в поддержание системы сдержек и противовесов, которые приносят пользу национальной безопасности США, – например, поддерживая союзника для сдерживания соперника, – перспектива направить Украине 115 миллиардов долларов в этом году выглядит как вопиющее пренебрежение внутренними приоритетами. Например, нехватка доступного жилья в сочетании с психическими заболеваниями и наркоманией привела к беспрецедентной проблеме бездомных в Соединенных Штатах. Бьюсь об заклад, 115 миллиардов долларов могут помочь справиться с кризисом бездомных. Есть бесчисленное множество других соответствующих примеров. И давайте не будем забывать, что военные бюджеты США и бюджеты на иностранную помощь заметно превосходят общие госбюджеты любой другой страны на Земле – никто даже не приближается к ним», – пишет Касс.

И далее отмечает: «Помощь Украине даже более проблематична, чем простое пренебрежение внутренними приоритетами… Но чем дольше Украина сможет продержаться, тем дольше будут страдать от боевых действий мирные жители, и тем более вероятным станет применение ядерного оружия – случайно либо в результате просчета одной из сторон».

В качестве альтернативы отправке становящейся все более «неограниченной» помощи Украине оппозиция курсу Байдена все более активно предлагает, чтобы США инициировали какое-то мирное урегулирование между Украиной и Россией. Кевин Маккарти, лидер республиканцев в Палате представителей, прямо сказал о том, что будет означать для помощи Украине большинство в Палате представителей Республиканской партии: республиканцы «не собираются выписывать Украине карт-бланш».

Харрисон Касс в заключительном выводе своей статьи полностью поддерживает эту позицию:

«Вместо того, чтобы без конца финансировать украинское сопротивление, независимо от того, правомерно это или правомерно, США должны поощрять Украину к достижению некоего мирного урегулирования с Россией. Сторонники финансирования украинского сопротивления утверждают, что Россия согласится только на мирное соглашение, сильно перекошенное в ее пользу. Но хотя потеря части восточной Украины может считаться неприемлемой для Украины, с американской точки зрения это, безусловно, кажется более выгодным, чем обмен ядерными ударами с Россией».