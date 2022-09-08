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Представители жилищного комитета представили петербуржцам новую единую платежную квитанцию для оплаты всех услуг ЖКХ. Жители Северной столицы негативно восприняли нововведения, подозревая, что чиновники Смольного «крышуют» Петроэлектросбыт (ПЭС).

По информации издания «Комсомольская правда», власти Петербурга в скором времени утвердят новый образец квитанции. Соответствующие изменения будут введены в 2023 году.

Однако документ, который прорабатывали якобы для понятного алгоритма оплаты, может запутать горожан. Так, в квитанции указаны неизвестные «Наименование организации №1» и их коды, вместо названий предприятий. Не исключено, что петербуржцы могут запутаться, как это произошло у Петроэлектросбыта с отчислениями за капитальный ремонт.

«У Петроэлектпосбыта не благонадежная репутация-то, постоянно ошибки в квитанциях в большую сторону, на обращения не отвечают. Как они вообще выигрывают конкурс, если они такой Ненадежный поставщик услуг?» — заявил пользователь Сети в комментарии к статье «Фонтанки».

Другой житель города на Неве указал, что ПЭС не с проста решил собирать с них начисления за все услуги одновременно. По его словам, не исключено, что при оплате квитанции деньги могут перевестись за совершенно другую услугу, например, страховку. Однако обращаться с жалобами на фирму бесполезно, так как ее интересы защищает жилищная инспекция.

Ранее СМИ писали, что в Северной столице в сфере ЖКХ есть немало проблем. Горожане регулярно жалуются на протекающие крыши, прорывы канализационных труб с кипятком и другие трудности. Профильные комитеты Смольного игнорируют проблемы, а тарифы продолжают расти.

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