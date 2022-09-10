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В Смольном отчитались об уходе за городскими газонами в этому году. Судя по сообщению Комблага, чиновники остались довольны своей работой, чего не скажешь о петербуржцах.

Они пожаловались на то, что многие газоны косили под «ноль» и редко поливали травяной покров, даже когда на улице стояла жара. Кроме того, жители Северной столицы возмутились внешним видом газонов, а также отметили, что вместо «цветущих лугов» зачастую наблюдали поросшие бурьяном пустыри. Горожане указали на несвоевременный вывоз скошенной травы, которая создавала опасность пожаров.

 «Самый ужасный сезон, столько сена, столько выбритой земли, столько общей неухоженности не было никогда! Впрочем, зимой была такая же удручающая ситуация со снегом и льдом», — поделилась впечатлениями одна из жительниц города на Неве.

Жители Петербурга критикуют Комблаг за плохой уход за газонами
Под постом с отчетом Комблага жители Северной столицы написали адреса проблемных участков, за которыми никто не ухаживал. Они уже не узнают любимый город под руководством Александра Беглова, команда которого уделяет недостаточно внимания поддержанию улиц в аккуратном состоянии.

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