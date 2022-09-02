Деньги на ремонт или покупку современной бытовой техники и электроники, на отдых или обучение в вузе, на любые другие цели всегда получить, воспользовавшись такой популярной услугой, как займ под залог ПТС автомобиля. Для этого требуется лишь связаться с компанией «Кредит-финанс», ответить на вопросы консультанта и подъехать в офис, чтобы оформить все необходимые документы.

Просто и без лишних формальностей

Одно из главных преимуществ этой услуги заключается в возможности продолжать использование автомобиля для своих целей. Паспорт транспортного средства остается в залоге, но само оно может эксплуатироваться в интересах клиента на протяжении всего срока погашения займа.

Кроме того, имеются и другие преимущества:

возможность получить деньги под залог авто, независимо от его модели и марки. Главное, чтобы машина была ликвидной и застрахованной;

простое оформление. От клиента требуется только ПТС, свидетельство о регистрации авто и общегражданский паспорт;

рассмотрение заявки занимает не более 20 минут, а вся процедура оформления займа укладывается в полчаса;

возможность досрочно погасить задолженность, не опасаясь штрафных санкций;

возможность внести часть долга досрочно. В этом случае осуществляется перерасчет, который дает возможность уменьшить сумму ежемесячного платежа.

Также в процессе оформления займа клиенту на нужно подтверждать свою платежеспособность многочисленными справками с места работы, выписками с банковских счетов и прочими бумагами. Кредитная история тоже не имеет никакого значения. Средства под залог ПТС или автомобиля выдаются на любые цели, поэтому потратить их можно на усмотрение получателя.

Какую сумму можно получить под залог ПТС

Кредиты под залог транспортных средств выдают и банки, однако они вряд ли позволят получить более 50 процентов от рыночной стоимости авто. Компания «Кредит-финанс» предлагает 80 процентов, что существенно расширяет возможности клиентов.

Максимальная сумма займа может достигать 5 миллионов рублей, которые выдаются на срок до 36 месяцев. Как уже отмечалось, имеется возможность полностью или частично погасить задолженность без штрафов и с перерасчетом ежемесячного взноса.

Процедура оформления

Первым делом необходимо связаться с консультантом и ответить на все его вопросы относительно автомобиля. После этого потребуется пройти еще несколько простых шагов:

оценка рыночной стоимости авто, которая осуществляется квалифицированным экспертом. Она необходима для определения суммы займа;

рассмотрение заявки. 87 процентов обращений в компанию «Кредит-финанс» заканчиваются положительным ответом;

оформление документов, подписание официального договора, в котором прописываются права и обязанности сторон;

получение денег.

Выбирая услугу займа под залог ПТС, клиент уезжает на собственном автомобиле, который может использовать по своему усмотрению, и с нужной ему суммой денег.

Требования к потенциальному заемщику минимальны – на момент оформления займа ему уже должно исполнится 18 лет. Кроме того, он должен быть владельцем автомобиля, чей паспорт оставляет в залог, что подтверждается свидетельством о регистрации. Больше никаких требований нет.