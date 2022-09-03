Координатор движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров отметил, что ФКР Петербурга часто предпочитает закрывать глаза на беспредел со стороны недобросовестных подрядчиков.

«Постоянно поступают жалобы на ремонт кровли, на небезопасное проведение работ, как они подвязывают грузы, поднимая на крышу, как они в принципе производят работы. Есть несколько подрядчиков, к которым претензий мало, но в большинстве случаев подрядчики халтурные, а Фонд капитального ремонта работает, закрывая глаза на весь этот беспредел», — сказал эксперт.

Ранее в СМИ написали о том, что нынешний год станет худшим по показателям капитального ремонта в городе на Неве. Стоит отметить, что жители Северной столицы продолжают жаловаться на работу ФКР, в том числе на необоснованное повышение тарифов на капремонт. Они не видят, куда уходят их деньги, и тем более не видят результатов каких-либо проведенных работ.