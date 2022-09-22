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Блок НАТО уже действует на Украине, пусть и неформально. Однако ожидать, что после проведения референдумов и присоединения к России новых регионов Альянс введет свои войска официально, не стоит, считает военный историк Юрий Кнутов.

Он рассказал сайту «Украина.ру», что на передовой давно действуют польские спецназовцы, которые прикидываются частной военной компанией, совсем недавно был подбит и танк с экипажем из Польши. Поэтому неофициально НАТО давно находится на Украине.

Что касается регулярных армий других стран блока, они вряд ли станут вводить свои войска и идти на прямое противостояние с ВС РФ. Скорее всего НАТО продолжит поставлять Киеву оружие, возможно, примет решение о передаче истребителей F-16 и немецких танков Leopard. Однако об этом в Альянсе говорили и до назначения даты референдума, поэтому его результаты не окажут существенного влияния на решения Запада.

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