Военный корреспондент издания «Известия» Эмиль Тимашев продемонстрировал боевую работу российского гаубичного расчета. Один из бойцов рассказал, что подразделение круглосуточно наносит удары по противнику, не давая ему расслабляться ни днем, ни ночью.

Также он поведал о подбитом украинском танке, который после удара остался практически в идеальном состоянии, а весь экипаж добровольно сдался в плен. Внутри боевой машины обнаружилась инструкция на польском языке, предположил артиллерист.

По его мнению, это был один из тех танков, которые Киеву передала Варшава. Все члены экипажа боевой машины также оказались поляками.

Артиллерист добавил, что танк хоть и вышел из строя, но его можно разобрать на комплектующие. Поэтому он еще принесет пользу российским войскам.