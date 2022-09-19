Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военный корреспондент издания «Известия» Эмиль Тимашев продемонстрировал боевую работу российского гаубичного расчета. Один из бойцов рассказал, что подразделение круглосуточно наносит удары по противнику, не давая ему расслабляться ни днем, ни ночью.

Также он поведал о подбитом украинском танке, который после удара остался практически в идеальном состоянии, а весь экипаж добровольно сдался в плен. Внутри боевой машины обнаружилась инструкция на польском языке, предположил артиллерист.

По его мнению, это был один из тех танков, которые Киеву передала Варшава. Все члены экипажа боевой машины также оказались поляками.

Артиллерист добавил, что танк хоть и вышел из строя, но его можно разобрать на комплектующие. Поэтому он еще принесет пользу российским войскам.

Вам может понравиться

Сивков: У Москвы развязаны руки, Украина может попрощаться с ленд-лизом США

Американское оружие, которое Вашингтон намеревается поставлять Украине на условиях ленд-лиза, будет уничтожено российскими ВС. Действия ВСУ в Харьковской области окончательно подтвердили, что Россия ведет боевые действия не с ВСУ, а

В США вызвали дискуссию слова «посмотрим, чем закончится украинское контрнаступление» от президента России

На пресс-конференции по результатам саммита Шанхайской организации сотрудничества президент РФ Владимир Путин в очередной раз сообщил, что на Украине проводится специальная военная операция, в которой задействована лишь небольшая часть контрактной

РВ: “Ночные охотники” и “Аллигаторы” ВВС РФ безостановочно уничтожают бронетехнику ВСУ

Боевая техника, оставшаяся в распоряжении ВС Украины, нещадно уничтожается российскими ударными вертолетами Ка-52 и Ми-28Н. «Ночные охотники» и «Аллигаторы» вылетают на задания смешанными парами и практически непрерывно жгут танки, бронетранспортеры