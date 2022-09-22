Военный корреспондент Анна Долгарёва сообщила о прорыве националистическими формированиями ВСУ в районе Карловки и Редкодуба под Красным Лиманом. Она также уточнила, что боевики пытаются обойти лиманскую группировку войск с севера, передает издание «Царьград».

Военкор ссылается на бойцов батальона «Русский легион» (БАРС-13).

Командир подразделения Сергей Фомченков с позывным Фомич отметил, что украинские ВС пытаются зайти с тыла. Батальон удерживает оборону в населенном пункте Дробышево, что находится к западу от Красного Лимана.

Напомним, что артиллеристы группировки войск «Отважные» успешно накрывают позиции боевиков под этим важным для обеих сторон городом ураганным огнем. Несмотря на это, ВСУ продолжают авантюрные попытки начать крупномасштабное наступление.