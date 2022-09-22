Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
2
7
Статьей поделились: 1 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 1
Telegram 0

Военный корреспондент Анна Долгарёва сообщила о прорыве националистическими формированиями ВСУ в районе Карловки и Редкодуба под Красным Лиманом. Она также уточнила, что боевики пытаются обойти лиманскую группировку войск с севера, передает издание «Царьград».

Военкор ссылается на бойцов батальона «Русский легион» (БАРС-13).

Командир подразделения Сергей Фомченков с позывным Фомич отметил, что украинские ВС пытаются зайти с тыла. Батальон удерживает оборону в населенном пункте Дробышево, что находится к западу от Красного Лимана.

Напомним, что артиллеристы группировки войск «Отважные» успешно накрывают позиции боевиков под этим важным для обеих сторон городом ураганным огнем. Несмотря на это, ВСУ продолжают авантюрные попытки начать крупномасштабное наступление.

Вам может понравиться

Экс-директор ЦРУ Петреус: Киев не стоит надеяться на повторные успехи на Харьковском направлении

Локальные успехи в ходе наступления в Харьковской области вызвали на Украине некий моральный подъем, ради которого, собственно, операция и затевалась. Однако она стоила Киеву весьма крупных потерь, поэтому надеяться на

“Ростех” увеличит выпуск военной техники в связи с частичной мобилизацией

Многие предприятия “Ростеха” уже перешли на новый режим работы, их сотрудники трудятся сверхурочно и даже в выходные дни. Об этом РИА “Новости” рассказали в госкорпорации. Там отметили, что такие изменения

Шойгу сообщил о переброске на Донбасс изюмско-балаклейской группировки ВС РФ

Российские ВС остановили контрнаступление украинских подразделений на Николаево-Криворожском направлении. Кроме того, группировка войск РФ, которая находилась в Балаклее и Изюме Харьковской области переброшена на Донбасс, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.